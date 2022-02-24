СМИ: Украина ограничила полеты гражданских самолетов
В качестве причины такого решения указывается потенциальная угроза гражданской авиации.
© Фото: Pixabay
Украина ограничила полеты гражданских воздушных судов над своей территорией. Об этом информирует система оповещения авиаперсонала NOTAM.
«Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов... ограничены», - приводит РИА Новости текст сообщения.
В качестве причины такого решения указывается потенциальная угроза гражданской авиации.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал «Звезде», что международные авиаперевозчики боятся ПВО Украины, а также подробно объяснил причины этого страха.