Названы оптимальные сроки вакцинации для переболевших «омикроном»

Переболевшим «омикроном» следует вакцинироваться не ранее чем через шесть месяцев после выздоровления. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

«Если вы переболели и выработали иммунный ответ, то дополнительно вакцинироваться и рассматривать этот вопрос нужно не раньше чем через полгода», - сказал он телеканалу «Москва 24».

Исключение составляют люди с нарушением иммунитета, а также те, кто проходит подавляющую иммунитет терапию, уточнил Продеус. По его словам, нужно проследить, сколько антител останется через два-три месяца, а затем принимать решение о вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре сравнили постковидный синдром у переболевших «омикроном» и «дельтой». Врачи предполагают, что у переболевших более новым вариантом COVID-19 этот синдром проявляется более легко.