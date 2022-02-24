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Самолет с 14 российскими детьми на борту прилетел из Сирии

04:58 24.02.2022
Все они ранее были вывезены в зону боевых действий родителями, примкнувшим к террористам, или родились уже в Сирии.
Самолет с 14 российскими детьми на борту прилетел из Сирии
© Фото: ТРК "Звезда"
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Из сирийских лагерей беженцев и приютов в Россию вернулись еще 14 детей. Их доставили самолетом на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Сложно представить, что довелось пережить этим детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую детскую жизнь. Но сейчас в наших силах сделать все, чтобы эта страшная страница их жизни была перевернута и забыта раз и навсегда. <...> Будем работать дальше и прилагать все усилия, чтобы все наши ребята как можно скорее оказались дома», - отметила Мария Львова-Белова.

Самому младшему - 3 года, а старшему 15 лет. Все они ранее были вывезены в зону боевых действий родителями, примкнувшим к террористам, или родились уже в Сирии. Их отцы и матери либо погибли, либо отбывают наказания в сирийских тюрьмах. В России детей передадут под опеку родственников.

Работа по возвращению российских детей началась еще в 2017 году - по поручению президента. К этому моменту на родину удалось вывезти 364 ребенка. На очереди еще 128. Всего же в базе данных - 1,5 тысячи человек, которых ищут родные из России.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко

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