Детский омбудсмен рассказала, как борт МО РФ доставил российских детей из Сирии

Борт Минобороны доставил девять детей из Сирии на подмосковный аэродром Чкаловский. Все они граждане России, и оказались в арабской республике из-за родителей, которые так или иначе бы связаны с запрещенными группировками. Один из них был обнаружен в приюте в Дамаске, еще восемь - в лагерях беженцев. Чтобы их найти, команде детского омбудсмена, МИД и военным пришлось провернуть целую спецоперацию: пять перелетов по территории Сирии, переговоры с представителями вооруженной оппозиции, тесты ДНК, и после всего этого, получить нужные документы и разрешение на вывоз.

«Полет прошел великолепно. Наши военные - лучшие пилоты в мире, потому что мы даже не поняли, как приземлились. Мы привезли детей из Сирии, привезли к их родственникам. И я надеюсь, что совсем скоро они окажутся среди любящих их родственников», - рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Прилетевшим от 6 до 17 лет. С аэродрома их отвезли на машинах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на коронавирус. Домой к родственникам они отправятся после карантина. О возвращении всех российских детей на родину Мария Львова-Белова говорила на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. И с первой леди Асмой Асад. Уже подготовлены документы на 140 детей, которые находятся в Сирии, их планируют вывезти на родину до конца года.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко