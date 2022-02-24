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Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией в любых форматах

Ян Брацкий
03:06 24.02.2022
По словам президента Украины, масштабный конфликт лишит гарантий безопасности всех без исключения.
Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией в любых форматах
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Официальный Киев готов к переговорам с Москвой в любых форматах. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого», - заявил Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Ранее в Кремле рассказали об обращении глав Донецкой и Луганской народных республик к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении атак ВСУ. Как следует из обращения, в результате обстрелов украинских силовиков происходит разрушение гражданской промышленной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов. При этом, заявили в республиках, под обстрелами ВСУ гибнет мирное население, включая детей.

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