В стране и мире Конфликт в Донбассе Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией в любых форматах Ян Брацкий По словам президента Украины, масштабный конфликт лишит гарантий безопасности всех без исключения. © Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress Читайте нас на: Официальный Киев готов к переговорам с Москвой в любых форматах. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский. «Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого», - заявил Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале. Ранее в Кремле рассказали об обращении глав Донецкой и Луганской народных республик к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении атак ВСУ. Как следует из обращения, в результате обстрелов украинских силовиков происходит разрушение гражданской промышленной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов. При этом, заявили в республиках, под обстрелами ВСУ гибнет мирное население, включая детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика