Названо время созыва Совбеза ООН по ситуации на Украине

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения ситуации на Украине назначено на 05:30 по московскому времени. Об этом сообщили в российском постпредстве при организации.

«Заседание СБ ООН по Украине назначено сегодня на 21.30 вечера по Нью-Йорку и пройдет в формате открытого брифинга», - приводит РИА Новости слова представителя постпредства РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев инициировал срочный созыв Совбеза ООН после того, как главы республик Донбасса обратились к России за военной помощью. Как отметили в Кремле, это было сделано, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения ДНР и ЛНР, а также для предотвращения в регионе гуманитарной катастрофы.