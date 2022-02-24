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Названо время созыва Совбеза ООН по ситуации на Украине

Ян Брацкий
03:31 24.02.2022
Заседание СБ ООН запросила Украина, после обращения глав ДНР и ЛНР к России за военной помощью.
Названо время созыва Совбеза ООН по ситуации на Украине
© Фото: Loey Felipe, UN Photo, Global Look Press
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Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения ситуации на Украине назначено на 05:30 по московскому времени. Об этом сообщили в российском постпредстве при организации.

«Заседание СБ ООН по Украине назначено сегодня на 21.30 вечера по Нью-Йорку и пройдет в формате открытого брифинга», - приводит РИА Новости слова представителя постпредства РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев инициировал срочный созыв Совбеза ООН после того, как главы республик Донбасса обратились к России за военной помощью. Как отметили в Кремле, это было сделано, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения ДНР и ЛНР, а также для предотвращения в регионе гуманитарной катастрофы.

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