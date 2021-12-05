Президент Финляндии назвал важный пункт в отношениях с Россией

В отношениях с Россией самое главное - не игнорировать ее интересы, а российское руководство не забывает уважительного отношения. Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

«(В отношениях - прим. ред.) с русскими самое важное - не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их», - сказал он в беседе с Sunday Times.

Финский лидер в качестве примера упомянул бывшего мэра финского Турку Юхани Леппя, который неоднократно встречался с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в начале 1990-х. По словам Ниинисте, Путин никогда не забывал почтительности со стороны Леппя и до сих пор приглашает его в Москву.

В конце октября этого года состоялась встреча президентов России и Финляндии. На ней Путин рассказал Ниинисте о возможности преодолеть нанесенный пандемией урон экономике, также российский лидер отметил рост товарооборота между двумя странами. Помимо этого, главы государств условились продолжать совместную работу по крупным проектам.