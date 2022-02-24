Миронов назвал условие для начала диалога с украинскими депутатами

Депутат Государственной Думе РФ, лидер фракции «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов в беседе со «Звездой» отметил, что будущее Украины будет определять сам украинский народ, однако жители страны рано или поздно начнут задавать соответствующие вопросы своему президенту Владимиру Зеленскому.

«О будущем Украины, я не сомневаюсь, что рано или поздно украинский народ спросит господина Зеленского и иже с ним, которые в конечном итоге пришли к власти в результате переворота в 2014 году. Но это будет решать сам украинский народ», - сказал парламентарий.

Кроме того, Сергей Миронов отметил, что депутаты со стороны России готовы взаимодействовать со своими украинскими коллегами, если у них будут «дельные» предложения о будущем страны.

«И в этой связи общаться и разговаривать с депутатами, которые представляют украинский народ, я думаю, что со стороны нашего депутатского корпуса будет и желание, и такая возможность, если там действительно будут дельные предложения о будущем Украины», - добавил лидер фракции.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.