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Восемь лет ожидания: какие политические события на Украине привели к российской спецоперации

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
22:00 24.02.2022
Остановить кровопролитие в свое время должен был так называемый Минский комплекс мер, основные положения которого даже спустя несколько лет так и не удалось исполнить.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Это не наш выбор. Так в российском МИД прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипотношений с Москвой. И отметили, что такой шаг стал логичным завершением русофобской политики, проводимой киевскими властями. Конфликт в Донбассе разразился еще в 2014 году, когда местное население отказалось признавать итоги Евромайдана. С тех пор ВСУ постоянно обстреливают республики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины вспыхнул уже через несколько месяцев после смены власти в Киеве. По всей стране проходят митинги противников так называемого Евромайдана. В Одессе их маршрут пересекается с маршем «За единство Украины», который устраивают футбольные фанаты, боевики из запрещенного в России «Правого сектора»*. В надежде укрыться от них пророссийски настроенные активисты прячутся в Доме профсоюзов, где их закидывают бутылками с зажигательной смесью. Вспыхивает пожар, в котором 48 человек гибнут и почти 250 получают увечья.

Но основное сопротивление разворачивается на юго-востоке Украины. Где поддержкой русскоязычного населения пользовался свергнутый президент Янукович. Еще в марте там проходят митинги с требованием провести конституционную реформу и законодательно закрепить статус русского языка. В апреле недовольные действиями новых властей захватывают здания администраций в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В ответ на это официальный Киев начинает так называемую антитеррористическую операцию. Республики заявляют о своей независимости и проводят референдум, на котором подавляющее большинство граждан выступает за вступление ДНР и ЛНР в состав России.

Россия восемь лет продолжала считать эти территории украинскими. Ограничившись оказанием ДНР и ЛНР, в основном, экономической помощи. Там проживают больше двух миллионов человек, и все они это время были вынуждены жить под непрерывным обстрелом. Страдания мирного населения усугубились с контрнаступлением украинских Вооруженных сил. Оно началось почти сразу после прихода к власти Петра Порошенко. Хотя на словах он выступал за мирное урегулирование конфликта.

При помощи авиации и тяжелой бронетехники украинским военным удалось существенно продвинуться вперед. В короткие сроки они берут под контроль Краматорск, Славянск и Мариуполь. Президент Порошенко заявляет о скором падении самопровозглашенных республик. В день независимости Украины со всех сторон штурмуют город, занятый украинскими военными. Образуется так называемый котел, в котором гибнут несколько сотен участников силовой операции. Киеву приходится отступить.

Разворачивается масштабное контрнаступление, во время которого бойцы самопровозглашенных республик доходят и останавливаются возле Мариуполя. В сентябре участники этой, по сути, гражданской войны, хотя официальный Киев так никогда ее и не назвал, принимают так называемые первые Минские соглашения. Они предусматривают двустороннее прекращение огня, взаимную амнистию и предоставление особого статуса Донбассу. Однако уже зимой - вновь обострение конфликта. Бои идут за Донецкий аэропорт и крупный транспортный узел Дебальцево.

Остановить кровопролитие должен был так называемый Минский комплекс мер, который при посредничестве Германии, Франции и России после 16-часовых переговоров согласовывают представители воюющих сторон. Однако даже спустя семь лет после его принятия основные положения этого документа исполнить так и не удалось.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.

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