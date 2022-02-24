Самолеты, БПЛА, вертолет, 83 объекта инфраструктуры: в МО РФ назвали потери ВСУ с начала операции

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что с начала проведения специальной военной операции в Донбассе были сбиты два Су-27, два Су-24, а также один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.

«Продолжается проведение специальной военной операции.

Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации», - отметил Конашенков.

По его словам, все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил РФ на день задачи выполнены успешно.

«Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», - подытожил Конашенков.

В четверг, 24 февраля, президент России объявил спецоперацию по защите Донбасса. По словам главы РФ, Москва проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. При этом в Минобороны РФ сообщили, что угрозы местным жителям нет.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов