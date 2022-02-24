Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Самолеты, БПЛА, вертолет, 83 объекта инфраструктуры: в МО РФ назвали потери ВСУ с начала операции

20:24 24.02.2022
По словам официального представителя военного ведомства, все поставленные перед группировками войск ВС РФ на день задачи выполнены успешно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что с начала проведения специальной военной операции в Донбассе были сбиты два Су-27, два Су-24, а также один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.

«Продолжается проведение специальной военной операции.
Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации», - отметил Конашенков.

По его словам, все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил РФ на день задачи выполнены успешно.

«Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», - подытожил Конашенков.

В четверг, 24 февраля, президент России объявил спецоперацию по защите Донбасса. По словам главы РФ, Москва проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. При этом в Минобороны РФ сообщили, что угрозы местным жителям нет.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:24 Армия
Видео
Самолеты, БПЛА, вертолет, 83 объекта инфраструктуры: в МО РФ назвали потери ВСУ с начала операции
19:53 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия была готова к санкционной политике Запада
17:53 В стране и мире
Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы «Звезды» в Facebook
16:47 В стране и мире
Видео
ФСБ показала последствия ракетного удара ВСУ по российскому гражданскому судну в Азовском море
16:23 Армия
Видео
Шойгу распорядился командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.