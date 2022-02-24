В МО РФ сообщили о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что в Донбассе были сбиты украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

«Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации», - подчеркнул Конашенков.

По словам официального представителя МО, в настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов.

Комментируя военную обстановку, Конашенков также подчеркнул, что группировка войск ДНР, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до семи километров. В свою очередь, группировка ЛНР в районе населенного пункта Степовое продвинулась еще на один километр.

«В результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», - уточнил официальный представитель МО РФ.

Игорь Конашенков подчеркнул, что удары ВС РФ не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах.

В четверг, 24 февраля, президент России объявил спецоперацию по защите Донбасса. По словам главы РФ, Москва проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. При этом в Минобороны РФ сообщили, что угрозы местным жителям нет.