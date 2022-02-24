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Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы «Звезды» в Facebook

Светлана Иванова
17:53 24.02.2022
Ведомство подчеркнуло, что, блокируя страницу российского СМИ, Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей.
Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы «Звезды» в Facebook
© Фото: ТРК "Звезда"
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Роскомнадзор обратился к компании Meta, владеющей Facebook, с требованием снять ограничения с официальной страницы телеканала «Звезда» в соцсети. Кроме того, ведомство поинтересовалось причинами введения ограничений.

Как говорится в сообщении ведомства, оно направило в компанию Meta Platforms Inc. письмо, обратив внимание, что, блокируя страницу российского СМИ, Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей.

В Роскомнадзоре добавили, что со стороны иностранных интернет-платформ участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей. В ведомстве призвали россиян переходить к использованию национальных интернет-ресурсов и социальных сетей.

В четверг, 24 февраля, Facebook ограничил страницу «Звезды» в социальной сети. Руководство социальной сети объяснило это тем, что телеканал якобы неоднократно публиковал ложную информацию. Стоит отметить, что блокировка произошла после публикации официальных сообщений Минобороны России.

Телеканал «Звезда» обратился к Meta Platforms Inc. за разъяснениями причин введения ограничений, однако пока ответов по данному поводу не поступало.

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