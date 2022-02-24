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Замер в ожидании: что происходит в Донецке в первый день спецоперации

Виктория Ивашечкина
Алексей Дегтярев
17:13 24.02.2022
Практически все мужское население города уже находится на линии фронта.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В центре Донецка утром были отчетливо слышны артиллерийские разрывы. Информации о повреждении городской инфраструктуры от властей пока не поступало.

При этом в городе на площади Ленина, кроме журналистов и редких прохожих, мало кого можно встретить. В Донецке стоит тишина и, пожалуй, впервые с 2014 года жители республики отмечают такую пустоту в своей столице.

Еще утром в Народной милиции Луганска и Донецка заявили о начале крупномасштабной операции по освобождению своей территории. В Сети уже появились первые кадры сдачи украинских военных.

Практически все мужское население Донецка уже находится на линии фронта. А в военкоматы продолжают прибывать новые добровольцы.

Мобилизация военнообязанных ДНР касается не только простых граждан. Сегодня к зданию Народного совета направились депутаты добровольно для того, чтобы в скором времени отправиться в военкоматы, а дальше в часть. Работать в совете депутатов остаются лишь женщины.

Для жителей республики сегодняшний день не стал чем-то страшным. Напротив, впервые за восемь лет многие почувствовали себя в безопасности.

Несмотря на резкое обострение на линии фронта, в городе паники нет. Первый раз за восемь лет линия соприкосновения начинает откатываться от Донецка.

Сегодня в пресс-центре Народной милиции сообщили о том, что ВСУ начали обстрел с тяжелого вооружения. Под огнем пока Старомихайловское и Петровское, но здесь, в центре Донецка, все спокойно. Отсюда лишь слышны раскаты канонады на линии соприкосновения. Также сообщается о том, что в районе Горловки был сбит украинский беспилотник, который нес боевые ракеты.

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