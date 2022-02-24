В Минобороны России сообщили о 14 сдавшихся военнослужащих ВСУ

В оборонном ведомстве России сообщили о 14 сдавшихся военнослужащих ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до семи километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ», - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям.

«Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции», - заметил Игорь Конашенков.

Также Конашенков сообщил о специальном распоряжении министра обороны России Сергея Шойгу относительно ВСУ. В нем сообщается, что, в отличие от националистов, военнослужащие Вооруженных сил Украины давали присягу и подчинялись приказам. Поэтому следует проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие солдат и офицеров ВСУ из районов проведения операции, чтобы они могли вернуться к своим семьям.

Также сообщается, что в результате ударов ВС РФ выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов