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В Госдуме рассказали о запуганных фашистами украинцах

Светлана Иванова
12:27 24.02.2022
Виктор Водолацкий указал, что обычные жители Украины сейчас затерроризированы деятельностью радикальных группировок. Фашизм, как раковая опухоль, распространился по всей стране, отметил депутат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал операцию по защите жителей Донбасса, о которой утром в четверг, 24 февраля, объявил президент России Владимир Путин. Как заявил депутат в беседе со «Звездой», сейчас происходит восстановление территорий Донбасса в границах 2014 года.

«Естественно, то, что сейчас происходит, - это восстановление границ ЛНР и ДНР в рамках Конституции, которую мы признали и приняли, главы ДНР и ЛНР обратились к президенту за военной поддержкой об освобождении своей территории от незаконно находящихся там бандитов "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация. - Прим. ред.) и частных военных компаний. Естественно, президент пошел навстречу этим обращениям для того, чтобы обезопасить наших солдат, тех граждан, которые находятся, русских, наших соотечественников, на неосвобожденной еще территории, пришлось уничтожать инфраструктуру противовоздушную, авиабазы... Которые начали бы бомбить как раз те населенные пункты, которые нужно будет освобождать», - пояснил Водолацкий.

Он добавил, что обычные жители Украины сейчас затерроризированы деятельностью радикальных группировок. Фашизм, как раковая опухоль, распространился по всей стране, отметил депутат.

«Происходит то, чего ждали все нормальные люди, которые не приемлют фашизм, который сегодня, как раковая опухоль, распространился по всей Украине. Этих неонацистов "Правого сектора"* всего лишь пять-шесть, в некоторых западных территориях - до 10%, но они терроризируют все население Украины», - указал Водолацкий.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.

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