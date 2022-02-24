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В Госдуме сообщили главную цель военной операции на Украине

Андрей Аркадьев
11:03 24.02.2022
В России хотят сохранить жизнь граждан, проживающих в ЛНР и ДНР, а также «демилитаризировать и денацифицировать Украину».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Главная цель специальной военной операции на Украине - сохранить жизнь и здоровье граждан РФ, проживающих в ЛНР и ДНР. Об этом рассказал «Звезде» первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Главная цель - сохранить жизнь и здоровье граждан, проживающих на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Сохранить жизни гражданам РФ, проживающим на этой территории. Президент как гарант Конституции принял для этого все необходимые условия. Кроме того, очень важно, что президент обратился к нации и к военнослужащим ВСУ Украины, чтобы они сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления», - сказал он.

По мнению Красова, операция продлится не очень долго. Он подчеркнул, что Россия не ставит задачу оккупации Украины, а, как сказал президент РФ Владимир Путин, хочет «демилитаризировать и денацифицировать Украину».

«Мы хотим, и президент об этом опять же в своем обращении сказал, демилитаризировать и денацифицировать Украину. В купе с сохранением жизни и здоровья граждан, эту задачу тоже необходимо решить», - заключил Красов.

Россия начала военную операцию на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении в четверг.

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