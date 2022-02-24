США перебросят до 800 военных из Италии в страны Балтии

США перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Представитель американского оборонного ведомства добавил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник дал Пентагону указание передислоцировать часть ВС США на европейской территории.

«В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион», - приводит ТАСС слова Кирби.

Пресс-секретарь американского министерства обороны также сообщил, что из Германии на восточный флаг Североатлантического альянса будут переброшены восемь самолетов F-35 и другая авиация.

Ранее о планах перебросить американские вооруженные силы в Прибалтику заявил Джо Байден. По его словам, это будет сделано, чтобы успокоить партнеров США по НАТО и сдержать вероятную агрессию в их адрес.