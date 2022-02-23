Байден заявил о переброске в Прибалтику солдат, истребителей и вертолетов

Пентагон передислоцирует 800 военнослужащих из Италии в Балтийский регион. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Перераспределение войск и сил в Европе включает в себя переброску восьми самолетов F-35. Их разместят вдоль восточной границы НАТО в нескольких оперативных пунктах, добавил он.

«Эти дополнительные силы перебазируются, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую возможную агрессию против государств-членов НАТО и пройти обучение с силами принимающей страны», - приводит Reuters слова главы Белого дома.

Помимо этого, Соединенные Штаты отправят в страны Балтии и в Польшу 32 ударных вертолета AH-64 Apache. В заявлении особо подчеркивается, что ни один солдат из новых подразделений не был отправлен из США.

Ранее Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против Российской Федерации. Американский лидер пообещал ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине. Байден уточнил, что США планируют в среду введение санкций в отношении элит России, во вторник - в отношении ВЭБ. Он также отметил, что антироссийские санкции нанесут удар по США, однако американский лидер пообещал защитить национальную экономику.