Цветы и минута молчания: во Владивостоке и Хабаровске провели торжественные церемонии к 23 февраля

Раньше всех в России День защитника Отечества начали отмечать на Дальнем Востоке. Во всех крупных городах у мемориалов прошли торжественные церемонии с участием военнослужащих Восточного военного округа.

Во Владивостоке венки и цветы возложили к Стеле воинской славы. В Хабаровске память предков, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания у Вечного огня.

Ранее военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Во все времена российские армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага, отметила глава военного ведомства.