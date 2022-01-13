Фармаколог назвал несовместимые с алкоголем лекарства

Ряд медицинских препаратов совершенно несовместимы с алкогольными напитками. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.

К таким препаратам он отнес: парацетамол, антибиотики и лекарственные средства для снижения уровня холестерина (статины). По словам эксперта, прием перечисленных препаратов вместе с алкоголем может грозить крайне неприятными последствиями вплоть до летального исхода.

Роговский объяснил, что спиртное ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты, а также существенно ослабить действие препарата.

«Алкоголь эти ферменты индуцирует - они начинают работать гораздо быстрее. В итоге, может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства», - поделился информацией ученый.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, способные нанести серьезный вред здоровью, если их применять без назначения специалиста. К ним он отнес так называемые «таблетки под язык», которые люди обычно принимают для резкого снижения давления.