В Британии оценили угрозу распространения гибридного штамма COVID-19 «дельтакрон»

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) начало официально отслеживать ситуацию с новым найденным на территории страны вариантом коронавирусной инфекции, который представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». По данным агентства, «дельтакрон» развивается у тех пациентов, которые заразились обоими вариантами COVID-19 одновременно.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Восточной Англии профессор Пол Хантер в беседе с изданием MailOnline заявил, что новый штамм «не должен представлять слишком большой угрозы», так как в Британии выработался высокий уровень иммунитета к штаммам «дельта» и «омикрон». Кроме того, источник в UKHSA сообщил, что власти «не беспокоятся» о появлении «дельтакрона», так как в стране число случаев заражения «низкое».

«На данный момент я не слишком беспокоюсь. Если и “дельта”, и “омикрон” падают, то теоретически этот должен с трудом взлететь», - сказал Хантер.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что гибрид штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта» мог появиться из-за неправильной подготовки образцов для исследования или их загрязнения. Исследователи сообщили, что этот вариант коронавируса был найден в 25 образцах: 11 были получены у людей с симптомами болезни, а остальные 14 - у обычных жителей.