СМИ сообщили о мощном взрыве в Донецке

В Донецке прогремел сильный взрыв. Грохот был отчетливо слышен в центральном Ворошиловском районе столицы Донецкой народной республики и в прифронтовом Киевском районе, пишет ТАСС.

Взрыв произошел около часа ночи. О возгорании на месте происшествия и о возможных жертвах и пострадавших ничего не сообщается.

Это не первый подобный случай. Восемнадцатого февраля у стен здания правительства ДНР взлетел на воздух автомобиль начальника Народной милиции республики Дениса Синенкова.