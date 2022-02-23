Власти Австралии заявили о введении санкций в отношении России

Правительство Австралии заявило о введении санкций против официальной Москвы, после признания Кремлем независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью», - приводит ТАСС заявление Моррисона.

Ранее Минфин США подтвердил введение санкций против двух российских банков, в числе которых Внешэкономбанк (ВЭБ), а также их 42 дочерних компаний, которые находятся в России, в Белоруссии, на Украине и в Гонконге. В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, которая подлежит блокированию, пять морских судов, принадлежащих российской компании. Кроме того, в санкционный список внесены «влиятельные россияне» из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, и члены их семей.

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик.

Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками. Как рассказали в МИД РФ, договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР заключаются на 10 лет с возможностью продления на пятилетние периоды. Кроме того, при обоюдном согласии сторон соглашение может быть изменено или дополнено.