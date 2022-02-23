Блинкен отказался от встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил отменить запланированную на 24 февраля встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом американский дипломат заявил на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

«Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились», - объяснил Блинкен.

По словам главы Госдепа, он направил письмо Сергею Лаврову, в котором оповестил российского дипломата о принятом решении.

При этом Энтони Блинкен подчеркнул, что США открыты для дипломатии и остаются партнером РФ, но Москве следует «продемонстрировать, что она настроена серьезно» в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Отказ Блинкена от встречи с Лавровым, а также другие недружественные шаги Запада, в том числе ввод антироссийских санкций, последовали после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. Указ об этом накануне подписал Владимир Путин. Также президент РФ подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.