Праздничная аномалия: синоптик рассказал о погоде 23 февраля

Погода в Москве и Московской области на 23 февраля будет непривычно теплой. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Всему виной циклоническая деятельность атмосферы, отметил он.

«Сейчас очень теплая погода прогнозируется: 2-4 градуса выше ноля и дождь со снегом. Погода существенно теплее даже той, которая обычно бывает 8 марта», - рассказал Вильфанд.

Впрочем, прогностическая картина вскоре начнет меняться, предупредил синоптик. Столбики термометров пойдут вниз, но все равно остановятся на непривычных для этого времени года отметках.

«С четверга существенно изменится циркуляция и бал в столичном регионе и Центральной России будет править антициклоническая погода. В ночь на четверг температура в Москве составит 3-5 градусов, а по области до -8. А днем от 0 до +2 градусов», - поделился научный руководитель Гидрометцентра.

Но даже несмотря на это понижение температуры, воздух все равно прогреется на 8 градусов выше климатической нормы, подвел итог Вильфанд.