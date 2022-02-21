Москвичей предупредили о возвращении зимних холодов

В Москву и область с 23 февраля вернутся зимние холода. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как отметил синоптик, аномально теплая погода в московском регионе простоит вплоть до Дня защитника Отечества.

«23 февраля начнет холодать, а вот 24, 25, 26-е будут вполне зимними днями», - сказал он в беседе с RT.

Так, в ночь с 25 на 26 февраля по области ожидаются морозы до минус 8-10 градусов.

По словам Шувалова, в теплой погоде середины февраля нет «ничего сверхнеобычного», в 2020 году было даже теплее - 21 февраля температура воздуха поднялась до плюс 7 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Центральной России «перманентную весну» и отметил, что высота сугробов может сократиться на 19-20 сантиметров, что соответствует климатической норме конца марта.