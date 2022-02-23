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Врач развеял популярный миф о лечении больного горла

Роман Захаров
04:56 23.02.2022
По словам кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, воспаленное горло не нужно пытаться вылечить мороженным.
Врач развеял популярный миф о лечении больного горла
© Фото: Pexels
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Некоторые россияне ошибочно полагают, что больное горло можно лечить мороженным, так как холод способен снять или уменьшить воспаление, однако на самом деле это не более чем миф. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Эксперт, в то же время, отметил, что холод приводит к спазму сосудов и действительно может помочь при воспалительном процессе, но в случае с горлом это, скорее, принесет вред, чем какую-то пользу.

«Тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то - не очень. Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лед или что-то очень сильно холодное, ледяное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины, и это как бы бережет от воспаления. Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить», - объяснил медик.

Если у человека болит горло, то лучшем решением, по словам Зайцева, будет переход на «щадящий» режим питания с комфортной температурой еды.

«Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ», - дал рекомендации отоларинголог.

Врач при этом уточнил, что небольшие порции мороженого могут принести пользу, лишь когда человек полностью здоров, но даже в этом случае нужно поедать данный десерт маленькими кусочками, чтобы избежать заболевания.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко в беседе со «Звездой» объяснила, почему нельзя чистить уши ватными палочками. Также она рассказала, какие гигиенические средства лучше подойдут для этой процедуры.

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