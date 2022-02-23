Врач развеял популярный миф о лечении больного горла

Некоторые россияне ошибочно полагают, что больное горло можно лечить мороженным, так как холод способен снять или уменьшить воспаление, однако на самом деле это не более чем миф. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Эксперт, в то же время, отметил, что холод приводит к спазму сосудов и действительно может помочь при воспалительном процессе, но в случае с горлом это, скорее, принесет вред, чем какую-то пользу.

«Тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то - не очень. Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лед или что-то очень сильно холодное, ледяное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины, и это как бы бережет от воспаления. Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить», - объяснил медик.

Если у человека болит горло, то лучшем решением, по словам Зайцева, будет переход на «щадящий» режим питания с комфортной температурой еды.

«Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ», - дал рекомендации отоларинголог.

Врач при этом уточнил, что небольшие порции мороженого могут принести пользу, лишь когда человек полностью здоров, но даже в этом случае нужно поедать данный десерт маленькими кусочками, чтобы избежать заболевания.

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