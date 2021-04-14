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Врач объяснила, почему уши нельзя чистить ватными палочками

Валентина Пескова
08:38 14.04.2021
Косметическая процедура не обеспечит должного ухода за полостью уха, поскольку ватные палочки скорее проталкивают серу вглубь ушной раковины и закупоривают ее еще больше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Основная ошибка при уходе за ушами - это использование гигиенических палочек, которыми на самом деле чистить уши нельзя, так как эти палочки предназначены производителями для косметических целей. Об этом проконсультировала читателей «Звезды» врач-отоларинголог Ольга Мальченко.

«При туалете ушными палочками сера, которая в норме образуется в ухе, проталкивается вглубь отдела, что приводит к образованию серных пробок. Процедуру по очистке ушей лучше проводить после принятия ванны или душа, когда сера, которая выделяется наружу в свободном доступе, убирается либо сухой салфеткой, либо полотенцем. При этом процедура проводится не чаще, чем раз в неделю - этого вполне достаточно», - рассказала отоларинголог.

Если переусердствовать и чистить уши очень часто, то организм начинает воспринимать это, как сигнал к тому, что ему, наоборот, серы не хватает. Тогда он начинает вырабатывать ее еще больше, что опять же может привести к образованию пробок.

«Если эту серу слишком сильно и усердно переудалять, то может начаться уже сухость ушей и будут образовываться корки в ухе, что уже является заболеванием, которое нужно будет лечить у медицинских специалистов», - объяснила Ольга Мальченко.

Если в силу физиологических особенной у человека от природы образуется слишком много серы, то ее не нужно пытаться удалять самостоятельно, а лучше обратиться к лор-врачу, который избавит от таких пробок профессионально. Кроме того, можно проводить профилактику по уходу за ушными раковинами российскими средствами, которые специально продаются для этого в аптеках и помогают удалять серу из ушей без дополнительных усилий.

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