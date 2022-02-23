Минобороны РФ опубликовало праздничный видеоролик ко Дню защитника Отечества

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало ролик, сделанный в честь Дня защитника Отечества. На записи можно увидеть красивые кадры, снятые на многочисленных военных учениях. Работа сил спецназа, запуск ракет с кораблей и подлодок, массовое десантирование бойцов ВДВ, и, конечно, самолеты армейской авиации, разрезающие гладь российского неба - все это и многое другое запечатлено в праздничном видео от оборонного ведомства.

«Честь. Достоинство. Отвага. Качества, ценность которых неоспорима во все времена. Именно ими обладают настоящие защитники Отечества, день которых вся Россия отмечает сегодня», - сказано в сообщении под роликом, размещенном на странице МО РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил страны с Днем защитника Отечества. В своем торжественном обращении глава государства особо отметил, что в данном празднике воплощены уважение российских граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.

Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ служат надежной гарантией национальной безопасности и стабильного развития России. Также он пообещал совершенствовать армию и флот страны, добавиться, чтобы повышалась их эффективность, и они были оснащены по последнему слову техники.

Материал подготовил: Роман Захаров