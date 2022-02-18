Артиллеристы ЦВО провели тренировку салюта ко Дню защитника Отечества

Военнослужащие артиллерийской салютной батареи Центрального военного округа провели оригинальную акцию в поддержку российских хоккеистов, выступающих на Олимпиаде в Пекине.

Во время тренировки к салюту, который состоится в ознаменование Дня защитника Отечества в Екатеринбурге, артиллерийские расчеты выполнили залпы из орудий. Из стреляных гильз артиллеристы выложили на снегу олимпийские кольца.

Каждый год в честь Дня защитника Отечества 23 февраля в городах России гремят праздничные салюты. В этом году россияне также увидят в этот день в ночном небе красочное шоу.

Ранее, 27 января, в Петербурге прогремел салют из 30 артиллерийских залпов в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов