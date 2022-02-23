Госдеп заявил о готовности «нажатием кнопки» ввести санкции против двух крупнейших банков РФ

Соединенные Штаты Америки готовы «нажатием кнопки» ввести экономические санкции против двух крупнейших банков Российской Федерации. С таким заявлением выступили в госдепартаменте, пишут РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что официальный Вашингтон вводит ряд новых санкций против Москвы. Американский лидер предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.

В Министерстве иностранных дел России в ответ на это заявили, что Москва даст сильный ответ на новые санкции Соединенных Штатов. Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что меры, предпринимаемые американской стороной, являются тщетными, а США вновь пытаются зацепиться за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны.