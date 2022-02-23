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Огни в небе: кадры праздничных салютов в честь Дня защитника Отечества в регионах России

22:34 23.02.2022
По приказу главы Минобороны Сергея Шойгу работу салютных дивизионов организовали, в частности, в девяти городах-героях.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во Владивостоке за организацию артиллерийских залпов над Амурским заливом Японского моря отвечали военнослужащие Тихоокеанского флота. Полюбоваться красочным зрелищем собрались сотни горожан.

А в небе над Белогорском в Амурской области световое шоу устроили артиллеристы общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО). Пиротехнические заряды марки «Ассоль» выпустили из современной салютной установки на базе автомобиля КамАЗ.

Всего же по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу работу салютных дивизионов организовали в девяти городах-героях и в городах, где расположены штабы военных округов, флотов и армий. В их числе Хабаровск.

Набережная этого города - лучшее место для праздничного салюта. Специальные установки работают синхронно с расчетами одновременно нажимают кнопку «Пуск», и в небе сразу раскрываются разноцветные зонтики.

В среду, 23 февраля, в Москве в Театре Российской Армии прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Лучшие военно-музыкальные коллективы и популярные артисты поздравили военнослужащих, ветеранов войны и военной службы. Из года в год в этот день вспоминают и героические страницы истории страны, отдают дань памяти подвигам русского воинства.

На праздничном концерте был Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и его заместители. Всего в Театре Российской Армии собрались тысячи военнослужащих, их семьи, ветераны боевых действий и ветераны военной службы.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Долгих, Мария Герман

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