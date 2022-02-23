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В Театре Российской Армии состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества

19:37 23.02.2022
Праздничное мероприятие посетили Министр обороны России Сергей Шойгу и его заместители.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Москве в Театре Российской Армии прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Уже по традиции лучшие военно-музыкальные коллективы и популярные артисты поздравили военнослужащих, ветеранов войны и военной службы. Из года в год в этот день вспоминают и героические страницы истории страны, отдают дань памяти подвигам русского воинства.

Театр Российской Армии - это одна из самых знаковых площадок для страны. Здание с почти вековой историей построено в форме пятиконечной звезды. Здесь - самая крупная в Европе драматическая сцена. На ней выступили лучшие Военно-музыкальные коллективы и звезды эстрады. Но началось празднование Дня Защитника Отечества с поздравительной речи президента России Владимира Путина.

На праздничном концерте был и Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и его заместители. Всего в Театре Российской Армии собрались тысячи военнослужащих, их семьи, ветераны боевых действий и ветераны военной службы.

На сцене театра выступили Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, ансамбли Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил. Кстати, у Театра Российской Армии скоро появится новый главный режиссер. Эмиль Кустурица принял предложение Сергея Шойгу занять этот пост.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало ролик, сделанный в честь Дня защитника Отечества.

На записи можно увидеть кадры, снятые на многочисленных военных учениях. Работа сил спецназа, запуск ракет с кораблей и подлодок, массовое десантирование бойцов ВДВ, и, конечно, самолеты армейской авиации, разрезающие гладь российского неба - все это и многое другое запечатлено в праздничном видео от оборонного ведомства.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Дарья Сенникова, Михаил Долгих

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