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США вводят санкции против оператора «Северного потока-2»

Анна Назайкина
22:24 23.02.2022
Вашингтон без колебаний предпримет дальнейшие шаги, если Москва «продолжит эскалацию», подчеркнул американский лидер.
США вводят санкции против оператора «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит санкций против компании-оператора «Северного потока — 2», а также ее руководящего состава.

«Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства», — приводит слова главы государства пресс-служба Белого дома.

Американский лидер обратил внимание, что Штаты «без колебаний» продолжат санкционную политику в отношении Москвы и примут новые меры, если РФ будет «продолжать эскалацию».

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации трубопровода. Соответствующее поручение он дал главе Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ. Канцлер страны связал такое решение с тем, что Москва признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Сегодня стало известно, что фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный на севере Германии в при участии Nord Stream 2 AG для защиты проекта, отказался поддерживать «Северный поток - 2» после того, как сертификацию приостановили.

«Северный поток - 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии, газопровод состоит из двух ниток, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров в год. Укладка длилась в течение трех лет и завершилась 10 сентября прошлого года. Следует отметить, что трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

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