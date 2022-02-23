Созданный в Германии фонд отказался от поддержки «Северного потока-2»

Фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный на севере Германии в при участии Nord Stream 2 AG, отказался поддерживать «Северный поток - 2» после того, как произошла приостановка сертификации газопровода, рассказал агентству DPA председатель правления организации Эрвин Зеллеринг.

«Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг, а именно, что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода», - заявил Зеллеринг.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации трубопровода. Соответствующее поручение он дал главе Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ. Канцлер страны связал такое решение с тем, что Москва признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали приостановку сертификации «Северного потока - 2». По мнению представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Запад таким образом предпринимает попытки остановить Россию.

«Северный поток - 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии, газопровод состоит из двух ниток, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров в год. Укладка длилась в течение трех лет и завершилась 10 сентября прошлого года. Следует отметить, что трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.