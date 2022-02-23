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«Своих не бросаем»: как по всей России проходят акции в поддержку беженцев из Донбасса

Анна Назайкина
21:37 23.02.2022
Так, волонтеры Калмыкии в организовали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В регионах России продолжаются акции поддержки решения о признании независимости и подписании договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, а также акции в поддержку беженцев из народных республик Донбасса.

Регионы России и волонтеры оказывают всестороннюю помощь, стремясь защитить людей от надвигающейся гуманитарной катастрофы и заявляя всему миру о готовности помочь всем необходимым людям, который оказались в такой страшной ситуации.

Так, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся флешмоб в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Во время стихийной акции активисты и волонтеры выстроились в надпись «Своих не бросаем».

А в Удмуртии у монумента «Навеки с Россией» в Ижевске состоялась акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Среди участников акции – члены единого штаба #МыВместе, представители «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», волонтеры культуры и другие неравнодушные жители Удмуртии.

В Мордовии волонтеры организовали автопробег под девизом «Своих не бросаем!». Красочный парад машин с российскими и мордовскими флагами прошел по улицам Саранска в знак солидарности. Акция продолжалась около часа и собрала десятки машин.

В Пермском крае активные представители молодежи региона вышли на центральные площадки города в знак поддержки. В центре города прошло сразу несколько акций - были запущены разноцветные шары повторяющие цвета флагов молодых республик, волонтеры раздавали гвоздики и поздравляли пермяков с признанием независимости ДНР и ЛНР, на набережной Камы активисты развернули флаг ЛНР.

Кроме того, к Кирове активисты развернули 7-метровый флаг в знак поддержки жителей ДНР и ЛНР. В акции приняли участие студенты. Волонтеры Калмыкии в свою очередь организовали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса.

Томское отделение движения «Волонтеры медики» записали видеоролик в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, акции поддержки прошли в республике Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Бурятии, Дагестане, Адыгее, Карачаево-Черкесской республике. Также флешмобы были организованы в Челябинской, Магаданской, Тюменской и Рязанской областях, в Еврейской автономной области, Забайкальском крае и на Алтае.

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