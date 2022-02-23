В Белом доме заявили о готовности к дипломатическому взаимодействию с РФ

США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией, в том числе на высшем уровне. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отметив, что Москва для этого должна будет «пойти на деэскалацию».

В ходе брифинга она сообщила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД, но так как американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее отменил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, то, по словам представительницы администрации Соединенных Штатов, «ничего такого сейчас не планируется».

«Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал - дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется», - объяснила Псаки.

После этого журналисты задали ей вопрос о том, что должно произойти, чтобы в Вашингтоне снова вернулись к рассмотрению вопроса о встрече Путина и Байдена. Псаки в ответ заявила, что Россия «должна пойти на деэскалацию».

Ранее стало известно, что Блинкен отказался встречаться с Лавровым, так как по мнению американского госсекретаря, Россия «отвергла дипломатию» для разрешения ситуации вокруг Украины, и такая встреча «не имеет смысла».

Недружественные шаги Запада последовали после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. Указ об этом накануне подписал Владимир Путин. Также президент РФ подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.