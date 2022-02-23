Концерт для ветерана: как в регионах России отметили День защитника Отечества

Военнослужащие Южного округа в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества ветерана Екатерину Синявскую. Они организовали концерт с песнями и композициями военных лет.

В 2022 году Екатерине Васильевне исполнится 100 лет. На фронт она попала в 1942 году, была связисткой. Принимала участие в войне с Японией.

Сегодня же в Екатеринбурге открыли скульптуру, посвященную героям фильма «Офицеры». Она появилась на центральной аллее рядом с Суворовским училищем. Композиция из бронзы иллюстрирует один из самых ярких и трогательных эпизодов картины - это встреча Ивана Вараввы с супругами Трофимовыми и их внуком Иваном.

В Севастополе на площади Нахимова проходит выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий». В честь праздника в городе-герое все военные музеи работают бесплатно.

Необычное поздравление для защитников отечества появилось в Туле. Стены и башни местного Кремля украсила видеопроекция с праздничным посланием.

В среду, 23 февраля, в городах-героях России прогремели выстрелы памяти в честь Дня защитника Отечества. По замыслу организаторов акции, орудийные выстрелы стали символом памятных дат, связанных с военной историей и боевой славой России.

Акция «Выстрел памяти» проводится с 2017 года. В Мурманске она проводится во второй раз в честь героев, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны. У памятника Защитникам Заполярья прозвучал одиночный артиллерийский выстрел.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Долгих