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Концерт для ветерана: как в регионах России отметили День защитника Отечества

21:27 23.02.2022
Необычное поздравление с праздником появилось в Туле на стенах и башнях местного Кремля.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие Южного округа в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества ветерана Екатерину Синявскую. Они организовали концерт с песнями и композициями военных лет.

В 2022 году Екатерине Васильевне исполнится 100 лет. На фронт она попала в 1942 году, была связисткой. Принимала участие в войне с Японией.

Сегодня же в Екатеринбурге открыли скульптуру, посвященную героям фильма «Офицеры». Она появилась на центральной аллее рядом с Суворовским училищем. Композиция из бронзы иллюстрирует один из самых ярких и трогательных эпизодов картины - это встреча Ивана Вараввы с супругами Трофимовыми и их внуком Иваном.

В Севастополе на площади Нахимова проходит выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий». В честь праздника в городе-герое все военные музеи работают бесплатно.

Необычное поздравление для защитников отечества появилось в Туле. Стены и башни местного Кремля украсила видеопроекция с праздничным посланием.

В среду, 23 февраля, в городах-героях России прогремели выстрелы памяти в честь Дня защитника Отечества. По замыслу организаторов акции, орудийные выстрелы стали символом памятных дат, связанных с военной историей и боевой славой России.

Акция «Выстрел памяти» проводится с 2017 года. В Мурманске она проводится во второй раз в честь героев, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны. У памятника Защитникам Заполярья прозвучал одиночный артиллерийский выстрел.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Долгих

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