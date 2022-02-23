В городах-героях России к 23 февраля прогремели выстрелы памяти

В городах-героях России гремят выстрелы памяти в честь Дня защитника Отечества. По замыслу организаторов акции, орудийные выстрелы должны стать символом памятных дат, связанных с военной историей и боевой славой России.

Акция «Выстрел памяти» проводится с 2017 года и в Мурманске проводится во второй раз в честь героев, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны. У памятника Защитникам Заполярья звучит одиночный артиллерийский выстрел.

В Волгограде выстрел из орудий времен войны раздался на Мамаевом кургане. В Новороссийске - на набережной адмирала Серебрякова.

Торжественные мероприятия по случаю праздника 23 февраля проходят по всей стране. Ранее президент России Владимир Путин по ежегодной традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.