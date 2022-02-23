Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Праздник с размахом: как моряки Севфлота отметили День защитника Отечества в Средиземном море

20:13 23.02.2022
Весь день на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» проходят торжественные мероприятия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские военнослужащие отмечают День защитника Отечества в разных точках мира, в том числе и в Средиземном море. Там проходят масштабные учения ВМФ.

Экипажи корабельной ударной группы Северного флота, которую возглавляет ракетный крейсер «Маршал Устинов», празднуют с размахом. Сначала моряки устроили соревнования по стрельбе - для этого на корме быстро смастерили импровизированный тир. Затем началась развлекательная программа с большим концертом.

Весь день на борту крейсера «Маршал Устинов» ,который выполняет задачу в Средиземном море в составе отряда боевых кораблей, проходят торжественные мероприятия. Военнослужащие сами провели настоящий праздничный концерт. Ведь наши моряки не только сильные и смелые, но еще и очень талантливые.

Ранее сообщалось, что в городах-героях России прогремели выстрелы памяти в честь Дня защитника Отечества. По замыслу организаторов акции, орудийные выстрелы стали символом памятных дат, связанных с военной историей и боевой славой России.

Акция «Выстрел памяти» проводится с 2017 года и в Мурманске проводится во второй раз в честь героев, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны. У памятника Защитникам Заполярья прозвучал одиночный артиллерийский выстрел.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Аброськин, Михаил Долгих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:22 В стране и мире
Видео
Грохот канонады и горящие дома: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе
19:01 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» попал под обстрел в Донбассе
16:56 В стране и мире
Видео
СК выявил 85 лиц, которые причастны к использованию запрещенных методов войны на Донбассе
15:52 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Крыму
15:39 В стране и мире
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.