Праздник с размахом: как моряки Севфлота отметили День защитника Отечества в Средиземном море

Российские военнослужащие отмечают День защитника Отечества в разных точках мира, в том числе и в Средиземном море. Там проходят масштабные учения ВМФ.

Экипажи корабельной ударной группы Северного флота, которую возглавляет ракетный крейсер «Маршал Устинов», празднуют с размахом. Сначала моряки устроили соревнования по стрельбе - для этого на корме быстро смастерили импровизированный тир. Затем началась развлекательная программа с большим концертом.

Весь день на борту крейсера «Маршал Устинов» ,который выполняет задачу в Средиземном море в составе отряда боевых кораблей, проходят торжественные мероприятия. Военнослужащие сами провели настоящий праздничный концерт. Ведь наши моряки не только сильные и смелые, но еще и очень талантливые.

Ранее сообщалось, что в городах-героях России прогремели выстрелы памяти в честь Дня защитника Отечества. По замыслу организаторов акции, орудийные выстрелы стали символом памятных дат, связанных с военной историей и боевой славой России.

Акция «Выстрел памяти» проводится с 2017 года и в Мурманске проводится во второй раз в честь героев, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны. У памятника Защитникам Заполярья прозвучал одиночный артиллерийский выстрел.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Аброськин, Михаил Долгих