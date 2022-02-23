В Раде зарегистрировали проекты обращений в ООН и ОБСЕ для исключения России

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, в котором украинские депутаты обращаются к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой исключить Российскую Федерацию из крупнейшей в мире региональная организация, занимающейся вопросами безопасности.

«Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации…», - говорится в наименовании проекта постановления.

Кроме того, на сайте украинского парламента был размещен проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об исключении России из состава членов Организации Объединенных Наций (ООН), его также зарегистрировали в парламенте.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по данному вопросу. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он подчеркнул, что признание Донецкой и Луганской народных республик является необходимой мерой.

Затем он подписал соответствующие указы, а также договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.