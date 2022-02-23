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Басурин: режим ЧП на Украине позволит «забирать у людей все» для нужд армии

Анна Назайкина
15:15 23.02.2022
Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решил ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской областей.
Басурин: режим ЧП на Украине позволит «забирать у людей все» для нужд армии
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин высказался о решении ввести на территории Украины режим чрезвычайного положения.

Военный деятель считает, что это дает возможность Киеву теперь на основании закона «забирать у людей все» для того, чтобы обеспечивать ВСУ.

«Они теперь имеют возможность на законных основаниях забирать у людей все. Для нужд армии. Плюс мобилизацию, которую они объявили. Планируется мобилизация у них на год, как они говорят - частичную. Ну, а дальше, что будет происходить - посмотрим», - сказал Басурин в ходе пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решил ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской областей.

Как утверждалось, решение СНБО должно быть утверждено Верховной Радой. Было отмечено, что ЧП собираются ввести на 30 дней с возможностью продления до 60 дней, если будет такая необходимость.

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