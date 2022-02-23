СНБО Украины решил ввести режим ЧП на всей территории страны

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о вводе режима чрезвычайного положения на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, решение Совета должна утвердить Верховная Рада. Данилов уточнил, что чрезвычайное положение планируется ввести на 30 дней с возможностью продления до 60 дней в случае необходимости, передает РИА Новости.

Данилов добавил, что решения по вводе военного положения на Украине нет, однако в случае необходимости его введут мгновенно. Кроме того, может быть принято решение о мобилизации, которого тоже пока нет, сказал секретарь СНБО.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Верховная Рада в среду, 23 февраля, вероятно, проголосует за введение режима ЧП в некоторых областях страны.

В среду, 23 февраля, Украина начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. В случае неявки резервиста или игнорирования телефонных звонков и повесток предусмотрены административная и уголовная ответственность.