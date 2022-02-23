Вдали от дома: моряки Северного флота отметили День защитника Отечества в Средиземном море

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал флота Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» встретили День защитника Отечества в Средиземном море.

Помимо традиционных праздничных мероприятий на крейсере «Маршал Устинов» было проведено соревнование по тактической стрельбе из пистолета Макарова. Состязания прошли на вертолетной площадке корабля. Стрелки вели огонь по самодельным мишеням, используя в качестве укрытия 200-литровые бочки, установленные на палубе.

В честь Дня защитника Отечества для военных моряков на всех кораблях отряда приготовлено специальное праздничное меню: солянка, курица с овощами, различные салаты, пироги и свежие фрукты.

Самодеятельные вокально-музыкальные коллективы из состава экипажей каждого корабля подготовили для своих товарищей концертные программы.

Отряд боевых кораблей Севфлота во главе с «Маршалом Устиновым» вышел из главной базы флота Североморска 22 января. За месяц дальнего похода по пути следования североморцы провели ряд учений по противовоздушной, противолодочной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также антипиратской направленности. На данный момент кораблями пройдено более 7600 морских миль.

В период с 15 по 25 февраля в восточной части Средиземного моря проходит военно-морское учение под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. В мероприятии задействовано более 15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил страны с Днем защитника Отечества.

В своем обращении глава государства особо отметил, что в данном празднике воплощены уважение российских граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Аркадий Украинский