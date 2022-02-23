Путин почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная торжественная церемония в Александровском саду прошла ко Дню защитника Отечества.

Путин возложил венок к мемориалу и почтил память павших воинов под аккомпанемент гимна России.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В 1967 году на месте захоронения открыт мемориал с Вечным огнем. Почетный караул у мемориала - «Пост номер 1» - установлен в 1997 году.

Президент приезжает почтить память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата ежегодно 23 февраля.

Ранее Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В своем торжественном обращении глава государства особо отметил, что праздник воплощает уважение российских граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.