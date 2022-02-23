В МЧС рассказали об обращении беженцев из Донбасса за медпомощью в РФ
В Ростовской области к врачам обратились более 500 человек.
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР обратились за медицинской помощью в Ростовской области. Об этом рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
«Более 500 беженцев уже обратились за медпомощью», - цитирует его РИА Новости.
Чуприян добавил, что 76 человек госпитализировали.
В пятницу, 18 февраля, в связи с обострением обстановки на линии соприкосновения началась временная эвакуация людей из ДНР и ЛНР. По состоянию на 22 февраля в Россию из республик въехало порядка 70 тысяч человек.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна готова оказать эвакуированным необходимую медпомощь, как профилактическую, так и лечебные процедуры.