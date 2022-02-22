Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Российская Федерация установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Как уточняется, сторона обменялись нотами, за счет чего была закреплена договоренность об установлении с 22 февраля дипломатических отношений между Россией и ЛНР и ДНР.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина...путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств», - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что действия Москвы направлены на развитие сотрудничества с народными республиками Донбасса, укрепление мира, региональной стабильности и безопасности.

Напомним, что накануне, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик.

Впоследствии президент России провел внеочередное заседание Совбеза по данному вопросу. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он подчеркнул, что признание Донецкой и Луганской народных республик является необходимой мерой.

Затем он подписал соответствующие указы, а также договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.