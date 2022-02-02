Псаки сравнила Россию с лисой, а Украину с курами

Говоря об ответственности за деэскалацию кризиса вокруг Украины, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила Россию с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», - цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее такую аллегорию высказал госсекретарь США Энтони Блинкен при ответе на вопрос об отношении Вашингтона к требованию России о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на восток.

Напомним, во вторник состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Лаврова, диалог был дополнением к официальной реакции Белого дома на предложения по гарантиям безопасности.