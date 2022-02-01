Лавров сообщил об итогах телефонного разговора с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об итогах телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам дипломата, диалог был дополнением к официальной реакции Белого дома на предложения по гарантиям безопасности.

«Здесь есть недоразумение, потому что когда мы получили американскую реакцию, сразу было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении по-своему важных, но второстепенных вопросов», - заявил Лавров.

Дипломат отметил, что эти вопросы - неразмещение вооружений, предусмотренных договором о ДРСМД, предотвращение инцидентов между боевыми самолетами и кораблями.

«Но по ключевому вопросу реакция была негативная. Я имею ввиду требование о том, чтобы все добросовестно выполняли договоренности о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане», - сказал Лавров.

Данные договоренности гарантируют недопустимость укрепления безопасности одного государства за счет ущемления безопасности другого, уточнил Лавров.

«Мы будем настаивать на честном разговоре и на честном объяснении - почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу», - сказал глава МИД РФ.

Энтони Блинкен в свою очередь выразил готовность продолжать контакты с Россией по вопросам в сфере обеспечения безопасности. Также он выразил готовность обмениваться мнениями с российской стороной по обеспокоенностям в данной сфере.