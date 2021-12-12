Новый канцлер Германии заявил о необходимости активировать «нормандский формат»

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в будущем будет «необходимо активировать» «нормандский формат» для урегулирования обстановки на Украине. Он же добавил, что для этого нужно использовать все возможности для деэскалации.

«К этому относится и "нормандский формат", который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», - цитирует ТАСС слова Шольца после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

Ранее Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский выступили за возобновление переговоров в «нормандском формате». К соответствующему соглашению главы государств пришли во время состоявшегося накануне телефонного разговора.